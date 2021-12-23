За 2021 год сумма штрафов для соцсетей превысила отметку в 200 млн. руб.

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Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Мировой суд в Москве оштрафовал сервис GitHub на 1 миллион рублей за публикацию запрещённого контента в Российской Федерации. Также Twitter был оштрафован судом на 3 миллиона рублей за неудаление запрещённых материалов.

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В случае с Twitter общая сумма штрафов за неудаление противоправного контента достигла отметки в 66 миллионов рублей. А вот случае с GitHub пока можно считать редким, ведь это не совсем социальная сеть в привычном понимании.

За 2021 год общая сумма штрафов для социальных сетей (российских и зарубежных) превысила отметку в 200 миллионов рублей. Роскомнадзор утверждает, что Google, Facebook и Twitter необходимо ещё удалить более 5,5 тысяч единиц с запрещённым контентом.

Напомним, в сентябре премьер-министр Михаил Мишустин предложил создать российскую платформу для разработки ИТ-проектов по типу GitHub. Он также заявил, что власти продолжат продвигать отечественные разработки за рубежом.

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Запуск GitFlic, аналога GitHub и GitLab для хранения кода и работы с ним, состоялся в начале декабря.