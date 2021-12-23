У нас на очереди ещё один материал от журналистов Game Informer, на этот раз речь пойдёт об ожидаемом экшене Horizon Forbidden West. Редактор издания смог опробовать демоверсию проекта и рассказать об увиденном в отдельном материале.
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Журналист сходу сделал заявление, что вторая Horizon по качеству и с поправкой на время выхода ничем не уступает оригиналу. События Forbidden West происходят спустя шесть месяцев после завершения Zero Dawn: главная героиня Элой отправляется на западную часть континента в попытках узнать что-то важное о «красной болезни». Девушке нужно обязательно во всём разобраться, ведь в противном случае миру грозит гибель.
По сравнению с первой частью, отношение к Элой со стороны племени изменилось. Теперь она не считается изгоем, а обрела статус героини, с которой нужно считаться и которую нужно уважать. Раскрытие персонажа теперь происходит в побочных заданиях, коих стало значительно больше. Журналист Game Informer советует их не пропускать, ведь в противном случае можно лишить себя огромной доли удовольствия.
В материале было кое-что расписано и по древу навыков. В его переработанной версии есть шесть основных категорий для развития (воин, зверолов, охотник и так далее), в каждую из них включено по 20-30 навыков. Последние можно комбинировать в любых удобных игроку вариантах. Ещё одна важная составляющая — бонусы от разной экипировки. В отдельных случаях можно добиться кратных увеличений параметров — важно только соответствующий «шмот» подобрать.
Про остальные отличительные особенности Horizon Forbidden West, достойные упоминания и отмеченные редактором издания, мы расскажем тезисно:
- интересные побочные задания с ценными наградами;
- улучшенная по сравнению с первой частью лицевая анимация и постановка кинематографичных сцен. Мимика главной героини стала выразительной и «киношной»;
- новые роботы разных типов (что было понятно и по выпущенному недавно видео от разработчиков);
- увеличенное количество деталей открытого мира — он стал более живым и органичным;
- улучшенное поведение NPC на локациях с их массовым скоплением;
- проработанные второстепенные персонажи — практически для каждого из них прописывается своя история и место в мире;
- верстак для улучшения снаряжения главной героини;
- битвы стали более комплексными и требующими внимания игрока.
Horizon Forbidden West должна поступить в продажу 18 февраля на PS4 и PS5.