«Может, всё-таки по пельмешке?»

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У нас на очереди ещё один материал от журналистов Game Informer, на этот раз речь пойдёт об ожидаемом экшене Horizon Forbidden West. Редактор издания смог опробовать демоверсию проекта и рассказать об увиденном в отдельном материале.

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Журналист сходу сделал заявление, что вторая Horizon по качеству и с поправкой на время выхода ничем не уступает оригиналу. События Forbidden West происходят спустя шесть месяцев после завершения Zero Dawn: главная героиня Элой отправляется на западную часть континента в попытках узнать что-то важное о «красной болезни». Девушке нужно обязательно во всём разобраться, ведь в противном случае миру грозит гибель.

По сравнению с первой частью, отношение к Элой со стороны племени изменилось. Теперь она не считается изгоем, а обрела статус героини, с которой нужно считаться и которую нужно уважать. Раскрытие персонажа теперь происходит в побочных заданиях, коих стало значительно больше. Журналист Game Informer советует их не пропускать, ведь в противном случае можно лишить себя огромной доли удовольствия.

В материале было кое-что расписано и по древу навыков. В его переработанной версии есть шесть основных категорий для развития (воин, зверолов, охотник и так далее), в каждую из них включено по 20-30 навыков. Последние можно комбинировать в любых удобных игроку вариантах. Ещё одна важная составляющая — бонусы от разной экипировки. В отдельных случаях можно добиться кратных увеличений параметров — важно только соответствующий «шмот» подобрать.

Про остальные отличительные особенности Horizon Forbidden West, достойные упоминания и отмеченные редактором издания, мы расскажем тезисно:

интересные побочные задания с ценными наградами;

улучшенная по сравнению с первой частью лицевая анимация и постановка кинематографичных сцен. Мимика главной героини стала выразительной и «киношной»;

новые роботы разных типов (что было понятно и по выпущенному недавно видео от разработчиков);

увеличенное количество деталей открытого мира — он стал более живым и органичным;

улучшенное поведение NPC на локациях с их массовым скоплением;

проработанные второстепенные персонажи — практически для каждого из них прописывается своя история и место в мире;

верстак для улучшения снаряжения главной героини;

битвы стали более комплексными и требующими внимания игрока.

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Horizon Forbidden West должна поступить в продажу 18 февраля на PS4 и PS5.