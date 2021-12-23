Неделю назад ремейк Final Fantasy VII добрался до персональных компьютеров. Релиз сразу был встречен крайне негативно, и на то есть две веских причины: релиз пока состоялся исключительно в Epic Games Store, ценник — заоблачный, а качество порта на PC — ниже плинтуса. Разобраться с последним тезисом решились специалисты Digital Foundry.
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По итогам исследования специалисты выяснили, что «ниже плинтуса» — это в отношении PC-порта ремейка Final Fantasy VII ещё мягко сказано. Сотрудники Digital Foundry отметили страшную бедность графических настроек, а также большие проблемы с оптимизацией, из-за чего страдает производительность.
В частности, авторов материала удивили отсутствие самых базовых графических настроек вроде сглаживания, а также совсем непримечательная графика, при которой данный проект ни в коем случае не должен «тормозить» и проседать по частоте кадров.
В целом вердикт специалистов Digital Foundry — «глубокое разочарование». Добавим сюда ещё два изложенных в первом абзаце данного материала обстоятельства — получим проект с пометкой «обходить стороной».