Если всё пройдёт гладко, то амбициозная космическая RPG Starfield появится на прилавках уже меньше, чем через год. Естественно, на данный момент это главный и, скорее всего, единственный активно разрабатываемый проект в Bethesda Game Studios, поэтому вполне закономерно, что глава студии Тодд Говард в своём рождественском обращении к геймерам уточнил, что за этот год компания добилась большого прогресса в создании Starfield.
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Демонстрировать Starfield во всей её красе Bethesda начнёт уже в наступающем году. По всей видимости, первые полгода демонстрации будут ограничиваться запущенным в конце ноября циклом «К звёздам», поскольку премьеру игрового процесса Bethesda рассчитывает устроить только летом — вероятнее всего, в рамках E3 2022.
Несмотря на активную фазу разработки, у Starfield уже давно имеется точная дата выхода — 11 ноября 2022 года. Что поделать, Bethesda любит красивые цифры и, видимо, подсознательно считает, что выпуск Starfield в день релиза сверхпопулярной The Elder Scrolls V Skyrim — залог успеха.