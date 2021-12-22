Как и было обещано в многочисленных утечках, полчаса назад в Steam стартовала традиционная зимняя распродажа, в рамках которой игроки могут обзавестись тысячами игр, дополнений и сборников с большими скидками. Количество предложений в рамках распродажи слишком большое, чтобы их перечислять, поэтому коротко упомянем несколько наиболее субъективно интересных из них.
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Так, в рамках распродажи можно приобрести, в частности, следующие проекты:
- Deathloop за 1 249 рублей (скидка 50 %);
- New World за 974 рубля (скидка 25 %);
- Dark Souls III за 624 рубля (скидка 75 %);
- Elite Dangerous за 199 рублей (скидка 80 %);
- No Man’s Sky за 999 рублей (скидка 50 %);
- Battlefield 2042 за 2 309 рублей (скидка 35 %).
Распродажа продлится до 5 января, 21:00 по московскому времени.
Вместе с тем стартовало всенародное голосование за номинантов на «Премию Steam 2021», победителей в котором Valve объявит 3 января в 21:00 по Москве.