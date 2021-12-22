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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Утечка: в первом сезоне в Battlefield 2042 появится новая карта, действие которой развернётся в Канаде
В одной из немногих по-настоящему обитаемых провинций страны.
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Быть может, Battlefield 2042 и провалилась по всем фронтам кроме предзаказов и самых стартовых продаж, но работа над проектом не прекращается, и вот, похоже, датамайнеры уже «раскопали», что нового ждёт тех немногих оставшихся в игре геймеров, которые дотерпят до наступления в ней первого сезона.

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Итак, согласно сведениям датамайнера Temporyal, в файлах Battlefield 2042 найдено упоминание поля боя под названием Exposure. Согласно внутреннему сюжету игры, действие Exposure разворачивается в Канаде, в провинции Британская Колумбия, где расположено секретное исследовательское учреждение, в котором, согласно русской разведке, разрабатывается некое специальное оружие.

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К сожалению, утечка содержит только одно изображение в низком разрешении, поэтому оценить можно разве что её визуальную составляющую. И то — с трудом.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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Да хоть на марсе. Проект уже провалился. Тут всё хуже чем в бф5.
Утечка: в первом сезоне в Battlefield 2042 появится новая карта, действие которой развернётся в Канаде
Jurten Krieg
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