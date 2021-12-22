Быть может, Battlefield 2042 и провалилась по всем фронтам кроме предзаказов и самых стартовых продаж, но работа над проектом не прекращается, и вот, похоже, датамайнеры уже «раскопали», что нового ждёт тех немногих оставшихся в игре геймеров, которые дотерпят до наступления в ней первого сезона.
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Итак, согласно сведениям датамайнера Temporyal, в файлах Battlefield 2042 найдено упоминание поля боя под названием Exposure. Согласно внутреннему сюжету игры, действие Exposure разворачивается в Канаде, в провинции Британская Колумбия, где расположено секретное исследовательское учреждение, в котором, согласно русской разведке, разрабатывается некое специальное оружие.
First image of the unreleased #Battlefield2042 map "Exposure" (no high resolution available). Lore recap:— temporyal (@temporyal) December 22, 2021
🇨🇦 Set in Canada (British Columbia)
🔬 Landslide has exposed a secret research facility
🇷🇺 Russians suspect a military weapon inside
Exposure seems to be part of Season 1. pic.twitter.com/gj51UdZTaP
К сожалению, утечка содержит только одно изображение в низком разрешении, поэтому оценить можно разве что её визуальную составляющую. И то — с трудом.