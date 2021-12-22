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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Microsoft добавила в этом году в Xbox Game Pass игр на сумму в $6 300
Вот почему за подписным геймингом будущее.
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Как известно, «разработка игр дорожает», что неизбежно приводит к тому, что за новинки приходится платить всё больше, и больше, и больше: уже игры за 5 719 рублей не редкость. Легальных вариантов решения данной проблемы практически нет: либо работать и зарабатывать больше, но при этом терять свободное время на игры, либо через несколько лет ждать скидок в 80—90 %, либо пользоваться подписными сервисами вроде Xbox/PC Game Pass от Microsoft. Сегодня на портале The Loadout появился аналитический материал, вычисляющий ценность приобретения подписки в сервисе от рэдмондского гиганта.

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Так, согласно подсчётам авторов ресурса, за практически прошедший 2021 год в Xbox Game Pass было добавлено игр на сумму в $6 317,35. Такая сумма получилась, если сложить все номинальные ценники всех добавленных за этот год в Xbox Game Pass игр по отдельности. Естественно, подсчёты приблизительные, но в целом картинка впечатляющая.

Самым «дорогим» месяцем в этом году стал март, когда в сервисе появились около двух дюжин игр от Bethesda и ZeniMax. На сегодняшний день игры производства этих компаний составляют около 10 % всего каталога Xbox Game Pass.

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Пользуясь случаем, напомним также, что во избежание путаницы PC-версия подписки недавно была переименована в PC Game Pass.

#microsoft
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