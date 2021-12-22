Причину действительно надо озвучивать?

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Предполагалось, что необычный вестерн Weird West выйдет 11 января, но, как оно часто бывает, разработчик предполагает, а реалии располагают: сегодня авторы объявили о том, что на доведение их проекта до ума потребуется ещё два с половиной месяца, и отложили релиз до 31 марта.

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Как отметили разработчики, в рамках бета-тестирования с участием игроков они получили массу полезной информации, проанализировав которую и пришли к выводу о необходимости переноса релиза. Иными словами, если бы не бета-тест, то 11 января игра вышла бы в весьма неприглядном виде.

Weird West is incredible (according to beta testers) but needs some wonky moments ironed out (also according to beta testers)!@WolfEyeGames have made something special and we want you all to have the best experience at launch.



March 31 | PC, PS4, XB1, Game Pass pic.twitter.com/ebU7roUE8G — Devolver Digital (@devolverdigital) December 22, 2021

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Напоминаем, события Weird West разворачиваются в фэнтезийной версии Дикого Запада, и нам, управляя сразу несколькими главными героями, предстоит узнать, что же их связывает между собой. Проект подразумевает высокую степень реиграбельности, а также интерактивности в плане взаимодействия с игровым окружением. Подробнее о последнем — вот здесь.