Что-то похожее было в Divinity Original Sin. Правда, тут это «на стероидах».

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Авторы необычного вестерна Weird West продолжают публиковать новые выпуски из цикла дневников разработки. Сегодня нам подробно рассказали о том, как игрок может использовать интерактивное игровое окружение себе во благо.

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В частности, на карте размещена масса различных предметов, которые будут так или иначе реагировать на действия игрока. Например, пользователь волен взять бочку, переместить её под дождь, заполнить её водой, затем разлить воду и воздействовать на неё электрическим разрядом, создав что-то вроде шокового заклинания с действием по области. Есть у бочки с водой и альтернативное применение: воду из неё можно попросту выпить, восполнив тем самым себе здоровье.

Подобных взаимодействий в Weird West доступно великое множество, и авторы проекта настоятельно советуют игрокам экспериментировать и находить незаурядные способы решения задач.

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Релиз Weird West запланирован на 11 января на всех актуальных платформах.