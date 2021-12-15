Авторы необычного вестерна Weird West продолжают публиковать новые выпуски из цикла дневников разработки. Сегодня нам подробно рассказали о том, как игрок может использовать интерактивное игровое окружение себе во благо.
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В частности, на карте размещена масса различных предметов, которые будут так или иначе реагировать на действия игрока. Например, пользователь волен взять бочку, переместить её под дождь, заполнить её водой, затем разлить воду и воздействовать на неё электрическим разрядом, создав что-то вроде шокового заклинания с действием по области. Есть у бочки с водой и альтернативное применение: воду из неё можно попросту выпить, восполнив тем самым себе здоровье.
Подобных взаимодействий в Weird West доступно великое множество, и авторы проекта настоятельно советуют игрокам экспериментировать и находить незаурядные способы решения задач.
Релиз Weird West запланирован на 11 января на всех актуальных платформах.