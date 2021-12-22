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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Приложение популярного онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» стало доступно всем владельцам консоли PlayStation 5. Программу должны были выпустить ещё прошлым летом, но разработчики затянули с релизом.

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Пользователи могут заметить, что «Кинопоиск» на PlayStation 5 очень похож на версию для PlayStation 4. Скачать приложение можно только в магазине через саму консоль.

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Напомним также, что 1 января в стриминговом сервисе должно появиться 16 новых полнометражных фильмов, среди которых есть «Дюна», «Отряд самоубийц» и «Веном 2».