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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Разработчики Call of Duty из Treyarch заявили, что в культуре их студии нет места сексизму, расизму, дискриминации или травле
А в чьей культуре этому вообще есть место? Даже без учёта современной социальной повесточки.
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Как известно, Activision Blizzard уже на протяжении нескольких месяцев держит удар журналистов, обвиняющих холдинг в наплевательском отношении к проблеме сексизма и притеснений по различным признакам. Студия Treyarch, у которой с Activision отношения вида «дочки-матери», решила перед новым годом поделиться своим мнением о неподобающем отношении между сотрудниками в рабочих коллективах.

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По словам представителей Treyarch, в их студии работают умные, талантливые профессионалы мирового уровня. В культуре студии нет места сексизму, «харассменту», расизму, дискриминации или травле. Коллектив будет продолжать следовать этой культуре, создавая безопасное и инклюзивное рабочее пространство, в котором все смогут «процветать». На данный момент воплощение этой задачи находится у Treyarch в высшем приоритете. Руководство студии уверено: чтобы делать игры лучше, нужно и самим становиться лучше. Вот так Treyarch и связала с видеоиграми свой высший приоритет.

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Напоминаем, что Treyarch отвечает за подсерию Black Ops во франшизе Call of Duty. Наиболее удачные и обласканные критиками проекты серии выходят именно из стен этой студии.

#activision #treyarch #activision blizzard
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