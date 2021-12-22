А в чьей культуре этому вообще есть место? Даже без учёта современной социальной повесточки.

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Как известно, Activision Blizzard уже на протяжении нескольких месяцев держит удар журналистов, обвиняющих холдинг в наплевательском отношении к проблеме сексизма и притеснений по различным признакам. Студия Treyarch, у которой с Activision отношения вида «дочки-матери», решила перед новым годом поделиться своим мнением о неподобающем отношении между сотрудниками в рабочих коллективах.

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По словам представителей Treyarch, в их студии работают умные, талантливые профессионалы мирового уровня. В культуре студии нет места сексизму, «харассменту», расизму, дискриминации или травле. Коллектив будет продолжать следовать этой культуре, создавая безопасное и инклюзивное рабочее пространство, в котором все смогут «процветать». На данный момент воплощение этой задачи находится у Treyarch в высшем приоритете. Руководство студии уверено: чтобы делать игры лучше, нужно и самим становиться лучше. Вот так Treyarch и связала с видеоиграми свой высший приоритет.

As we look ahead to 2022, we felt that it was important to share a few thoughts... pic.twitter.com/lWdEaZVN4w — Treyarch Studios (@Treyarch) December 21, 2021

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Напоминаем, что Treyarch отвечает за подсерию Black Ops во франшизе Call of Duty. Наиболее удачные и обласканные критиками проекты серии выходят именно из стен этой студии.