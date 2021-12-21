Но деньги уже потрачены в других сервисах.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Лучше поздно, чем никогда — эта поговорка явно не про распродажи в сервисах цифровой дистрибуции игр: чем раньше начнёшь, тем выше вероятность того, что геймеры, количество которых отнюдь не бесконечно, оставят деньги именно у тебя. Но Electronic Arts такие вещи, видимо, не заботят, поэтому её сервис Origin стал последним из относительно крупных, где стартовала праздничная предновогодняя распродажа.

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В распродаже принимают участие многие игры Electronic Arts и её партнёров. Так, например, уже сейчас в её рамках можно с 33-процентной скидкой приобрести Battlefield 2042, с 50-процентной — It Takes Two, а также множество проектов прошлых лет, включая Mass Effect Legendary Edition, Star Wars Battlefront II и другие.

По традиции, перечислим несколько наиболее интересных предложений в рамках распродажи:

Battlefield 2042 за 2 332 рубля (скидка 33 %);

Mass Effect Legendary Edition за 1 749 рублей (скидка 50 %);

Dragon Age Origins за 99 рублей (скидка 90 %);

Star Wars Battlefront II за 199 рублей (скидка 85 %);

Star Wars Jedi Fallen Order за 924 рубля (скидка 65 %).

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Распродажа продлится три недели — до 11 января.