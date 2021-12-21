Приемлемо и неадекватно много соответственно.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Согласно маркетинговым заявлениям, одним из основных преимуществ консолей текущего поколения перед предшественницами являются быстрые загрузки, что обеспечивается установленными в них шустрыми твердотельными накопителями. После того, как консоли тоже вошли в эпоху SSD, к ним стали применяться и соответствующие особенности при выборе игр: поскольку соотношение объёма к цене у «твердотельников» всё ещё значительно уступает традиционным жёстким дискам, то нередко приходится выбирать, какую игру удалить ради того, чтобы высвободить место под новую. И чем «толще» новинка, тем тщательнее приходится выдавливать из себя Плюшкина и освобождать накопитель от накопившегося на нём «валежника».

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Специально для того, чтобы владельцы PlayStation 5 могли заранее спланировать свой геймерский график, портал PlayStation Game Size поделился сведениями об объёмах, которые грядущие ожидаемые новинки в лице Elden Ring и Horizon Forbidden West займут на её встроенном накопителе. В первом случае вам придётся освободить примерно 44,5 Гбайта, а во втором — 96,3 Гбайта. В обоих случаях размеры указаны без учёта обновлений первого дня, которые нередко сопутствуют современным релизам.

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Вместе с тем портал сообщил, что предварительная загрузка Horizon Forbidden West стартует 11 февраля (за неделю до выхода), а предзагрузка Elden Ring — 23 февраля (за два дня до выхода).