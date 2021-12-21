На дворе уже последние денёчки 2021 года, поэтому деловое издание GamesIndustry, занимающееся анализом игровой индустрии, опубликовало традиционный итоговый посвящённый игровой промышленности материал.
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Начнём с самого скучного — с цифр. Итак, за 2021-й год рынок игровой индустрии составил $180,3 млрд (рост 1,4% по сравнению с прошлым годом). Из 52 % ($93,2 млрд) приходятся на игры для мобильных устройств, 20 % ($36,7 млрд) на персональные компьютеры и 28 % ($50,4 млрд) на консоли.
Абсолютное большинство продаж игр в этом году приходятся на «цифру»: в общей сложности 93,4 %. При этом на PC данный показатель составляет 98,9 %, а на консолях — 77,3 %.
Самыми часто освещаемыми играми в этом году стали Fortnite, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Halo Infinite и Minecraft, а самыми часто упоминаемыми игровыми компаниями — Nintendo, Microsoft, Sony, Epic Games и Ubisoft. Примечательно, что Activision Blizzard хоть и расположилась на 11-м месте в «топе» упоминаемости, но рост по данному показателю относительно прошлого года в её случае составил аж 120,97 %. Причина ясна — скандалы, суды и прочие неприятности по делу о домогательствах и притеснениях.
Наиболее часто просматриваемым игровым трейлером стал анонсирующий видеоролик Battlefield 2042, а самой часто обсуждаемой игрой в Twitter — Genshin Impact.