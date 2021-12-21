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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Рынок видеоигр в этом году перевалил за $180 млрд
Всё так, как и должно быть.
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На дворе уже последние денёчки 2021 года, поэтому деловое издание GamesIndustry, занимающееся анализом игровой индустрии, опубликовало традиционный итоговый посвящённый игровой промышленности материал.

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Начнём с самого скучного — с цифр. Итак, за 2021-й год рынок игровой индустрии составил $180,3 млрд (рост 1,4% по сравнению с прошлым годом). Из 52 % ($93,2 млрд) приходятся на игры для мобильных устройств, 20 % ($36,7 млрд) на персональные компьютеры и 28 % ($50,4 млрд) на консоли.

Абсолютное большинство продаж игр в этом году приходятся на «цифру»: в общей сложности 93,4 %. При этом на PC данный показатель составляет 98,9 %, а на консолях — 77,3 %.

Самыми часто освещаемыми играми в этом году стали Fortnite, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, Halo Infinite и Minecraft, а самыми часто упоминаемыми игровыми компаниями — Nintendo, Microsoft, Sony, Epic Games и Ubisoft. Примечательно, что Activision Blizzard хоть и расположилась на 11-м месте в «топе» упоминаемости, но рост по данному показателю относительно прошлого года в её случае составил аж 120,97 %. Причина ясна — скандалы, суды и прочие неприятности по делу о домогательствах и притеснениях.

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Наиболее часто просматриваемым игровым трейлером стал анонсирующий видеоролик Battlefield 2042, а самой часто обсуждаемой игрой в Twitter — Genshin Impact.

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Shuvalof Yuri
18:58
чел майнит бабки статьями, делом занят, наоплняет сайт, а вы петухи ГЕЙмеры.
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Shuvalof Yuri
18:58
чушок, у тебя комп дешевле моей клавиатуры стоит.
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
Покой и счастье
18:57
Да где вас таких учат то, фразы заезжаные "надо обязательно охлад, иначе попадос". Не, наверное какой нибудь Hiuanjgi и сдохнет без радиатора, но не самсунг же.
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
Shuvalof Yuri
18:57
чушок , ты сейчас писал. до моего пояаление, чушоки, вроде тебя, про майнинг кукарекали. теперь я пришел - теперь я вас гашу.
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
mishika
18:57
А кто сказал, что синие в мидл пробились? Карт пока на прилавках не видно, реальных тестов тоже.
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Shuvalof Yuri
18:56
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Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
Shuvalof Yuri
18:55
"Работодатель не обязан платить за электроэнергию" - чушок, ты, когда без методички, постарайся ничего не писать,ибо тупой.
Сотрудник полиции РФ разместил ферму по добыче криптовалюты на рабочем месте
bumbox
18:55
успешный и богатый ты наш. ты посчитай сколько ты гадишь в камментах у людей. под каждым постом почти камент твой и не один. причем почти все твои высеры минусуются) хахах воистину успех) стойкое ощу...
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
Вася Пупкин
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Конечно достигнет 1 монета - 1 доллар, так как уже доллар это пустышка, только с большой инертностью, это как груженный локомотив, не реально сразу остановить, вопрос времени.
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Shuvalof Yuri
18:54
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