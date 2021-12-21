Занятная штука, вносящая заметное разнообразие.

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Разработчики из студии Relic Entertainment представили новый видеодневик, посвящённый одиночной компании грядущей стратегии Company of Heroes 3. Одной из ключевых особенностей данного режима должна стать новая динамическая карта, которая впервые появилась в дополнении «Наступление в Арденнах» ко второй части.

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Авторы третьей части решили развить эту механику и обеспечить связь между стратегической картой кампании и сражениями в реальном времени. Relic убеждена, что динамическая карта поможет игрокам более глобально подходить к планированию. Оценивая расстановку сил в глобальном конфликте, всякому стратегу придётся принимать во внимание различные параметры войск, включая логистику и расстановку войск.

В новом видео разработчики обсуждают новые системы игры и те решения, которые нужно будет принимать пользователям. Пользователи после просмотра дневника разработки получат больше информации о том, каким образом новая динамичная компания повлияет на классический геймплей. Также в видео звучат слова о новых ресурсах и механиках динамичной карты кампании, таких как партизанские отряды, воздушные и морские силы.

В Company of Heroes 3 будет реализовано свыше 10 разновидностей столкновений, которые зависят от ряда факторов. Итоги таких сражения станут напрямую влиять на динамическую карту.

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Релиз масштабной стратегии от Relic Entertainment должен состояться до конца 2022 года на ПК (Steam).