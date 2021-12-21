Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Авторы стратегии Company of Heroes 3 в новом видеодневнике рассказали о динамической карте
Занятная штука, вносящая заметное разнообразие.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Разработчики из студии Relic Entertainment представили новый видеодневик, посвящённый одиночной компании грядущей стратегии Company of Heroes 3. Одной из ключевых особенностей данного режима должна стать новая динамическая карта, которая впервые появилась в дополнении «Наступление в Арденнах» ко второй части.

реклама

Авторы третьей части решили развить эту механику и обеспечить связь между стратегической картой кампании и сражениями в реальном времени. Relic убеждена, что динамическая карта поможет игрокам более глобально подходить к планированию. Оценивая расстановку сил в глобальном конфликте, всякому стратегу придётся принимать во внимание различные параметры войск, включая логистику и расстановку войск.

В новом видео разработчики обсуждают новые системы игры и те решения, которые нужно будет принимать пользователям. Пользователи после просмотра дневника разработки получат больше информации о том, каким образом новая динамичная компания повлияет на классический геймплей. Также в видео звучат слова о новых ресурсах и механиках динамичной карты кампании, таких как партизанские отряды, воздушные и морские силы.

В Company of Heroes 3 будет реализовано свыше 10 разновидностей столкновений, которые зависят от ряда факторов. Итоги таких сражения станут напрямую влиять на динамическую карту.

анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3070 со скидкой 15 000р
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р

Релиз масштабной стратегии от Relic Entertainment должен состояться до конца 2022 года на ПК (Steam).

#company of heroes 3. relic entertainment
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
183
Модификация BIOS для процессоров-мутантов 6-9 поколения
61
Что подарить другу-геймеру на Новый 2022 год - 7 идей и бонус
57
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
32
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 2)
38
История о том, как я пытался создать нечто рабочее из двух ноутбуков MSI
28
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
31

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
17:30
даже киберпук запускается авх есть даже). и да гнять нужно и ддр3.
Core i7-2600К vs 20 игр – на что способен старый флагман спустя 10 лет после выхода в тесте GECID
skydan
17:29
Цымбаларь хорош нищету плодить
История о том, как я пытался создать нечто рабочее из двух ноутбуков MSI
Виталий Shokerxxx
17:28
в чем проблема 8*4 ддр3 норм держит 32 гига.
Core i7-2600К vs 20 игр – на что способен старый флагман спустя 10 лет после выхода в тесте GECID
Виталий Shokerxxx
17:27
ага сидят. вон приговорили к 20 годам и в прошлом году отпустили.
Главу Samsung Electronics заподозрили в уклонении от уплаты налогов
Виталий Shokerxxx
17:26
облачную ось и запретить все манипуляции с ней.
Microsoft усложнила отказ от Edge и ввела принудительный запуск сайтов на своём браузере
Виталий Shokerxxx
17:25
пусть ось свою делают и тогда майки пойдут. а так фигня на палочке. мак не могет в игры хуже чем линукс. гугля так вообще со своим ведроидом.
Microsoft усложнила отказ от Edge и ввела принудительный запуск сайтов на своём браузере
Каа
17:25
Увидел майнера - ударь ему в глаз!
Сотрудник полиции РФ разместил ферму по добыче криптовалюты на рабочем месте
Asmodeus
17:25
Лучше раскачиваться на волнах чем биться о скалы.
Разработчики Эфира сделали первый шаг к переходу на Ethereum 2.0 – запущена тестовая сеть Kintsugi
Олег Попов
17:24
А ты походу на него фапаешь. Раз за него кукарекаешь.
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
Yurikel
17:24
Этот мамкин инвестор намекает на то, что Intel платит дивиденды (~2.5% годовых). Ну так курс Intel и не растёт уже минимум с февраля 2018 года. То, что курс AMD за это время вырос почти в 7 раз фанбоя...
Эксперты Rosenblatt отнесли акции AMD и Micron к числу наиболее перспективных для вложения средств
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем