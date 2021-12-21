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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Overwatch можно поиграть бесплатно с сегодняшнего дня и до второго января
Почти две недели бесплатного доступа. У игры всё хорошо, да.
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Номинально Blizzard является самым неудачным подразделением холдинга Activision Blizzard: прибыли компания генерирует мало, новые игры, если не считать бесконечные ремастеры культовой классики вроде StarCraft, WarCraft III и Diablo II, не выходят, а те новинки, что были анонсированы, откладываются на неопределённые сроки. Лишним подтверждением того, что у Blizzard всё совсем не радужно (в плане игр, а не рабочего коллектива) является свежая акция, в рамках которой в Overwatch — геройский шутер компании — можно будет играть почти две недели: до второго января включительно.

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Акция беспрецедентная: на столь продолжительный срок бесплатный доступ к Overwatch раньше не предоставлялся. Обычно в Blizzard ограничивались бесплатными выходными.

В рамках бесплатного пробного периода игрокам разрешат поучаствовать в режимах быстрой игры, аркадных потасовках, а также в режиме сражений против ИИ. Доступ к соревновательному режиму, по предельно очевидным причинам, будет закрыт.

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На самом деле, ничего удивительного в этой акции нет: Overwatch находится в состоянии стагнации и медленного угасания. Уже порядка двух лет проект не получает никакого нового контента кроме обликов для персонажей, а все силы команды разработчиков брошены на производство Overwatch 2, релиз которой недавно и вовсе отложили на неопределённый срок.

#blizzard #overwatch
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