Удивляет, что их изначально не было. Такое культовое место ведь.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Разработчики из The Farm 51 продолжают регулярно снабжать свой приключенческий хоррор с элементами RPG Chernobylite новым контентом. Сегодня авторы проекта объявили о том, что свежее обновление, добавляющее в игру город-призрак Припять вместе с его известными локациями, уже доступно для загрузки и установки. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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После установки обновления игроки смогут побродить по улицам некогда процветающего, а ныне полностью заброшенного и отданного на «растерзание» природе городка атомщиков, побывать в хорошо известных локациях вроде плавательного бассейна, ну и встретиться с новыми противниками и аномалиями.

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Полноценный релиз Chernobylite состоялся в Steam в конце июля этого года. На текущий момент проект довольствуется 94-процентным актуальным пользовательским рейтингом.