Завершение года — время подведения итогов. Сложно это не заметить, когда многочисленные игровые компании начинают публиковать годовые отчёты, отчитываясь перед неравнодушными представителями сообщества о достигнутых результатах. В прошлой заметке мы с вами говорили о кооперативном шутере Dead by Daylight, а теперь настало время поговорить об успехах условно-бесплатной королевской битвы Apex Legends.
реклама
Разработчики из Respawn Entertainment раскрыли статистику по Apex Legends за 2021 год, за это время игроки наделали вот чего:
- совершили 22 миллиарда убийств, из этого количества 446 миллионов пришлось на
- легендарную пушку «Мозамбик»;
- использовали способности 16 миллиардов раз;
- возродили павших союзников 1 миллиард раз.
Apex Legends была выпущена 4 февраля 2019 года, проект изначально был доступен на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На агрегаторе рецензий Metacritic у ПК-версии королевской битвы есть 88 % рейтинга критиков на основании 25 обзоров.