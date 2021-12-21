Время подводить итоги, ага

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Завершение года — время подведения итогов. Сложно это не заметить, когда многочисленные игровые компании начинают публиковать годовые отчёты, отчитываясь перед неравнодушными представителями сообщества о достигнутых результатах. В прошлой заметке мы с вами говорили о кооперативном шутере Dead by Daylight, а теперь настало время поговорить об успехах условно-бесплатной королевской битвы Apex Legends.

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Разработчики из Respawn Entertainment раскрыли статистику по Apex Legends за 2021 год, за это время игроки наделали вот чего:

совершили 22 миллиарда убийств, из этого количества 446 миллионов пришлось на

легендарную пушку «Мозамбик»;

использовали способности 16 миллиардов раз;

возродили павших союзников 1 миллиард раз.

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Apex Legends была выпущена 4 февраля 2019 года, проект изначально был доступен на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. На агрегаторе рецензий Metacritic у ПК-версии королевской битвы есть 88 % рейтинга критиков на основании 25 обзоров.