Разработчики аркадной гонки Hot Wheels Unleashed сообщили о том, что продажи их проекта достигли отметки в один миллион экземпляров. Как уточнила разработавшая игру студия Milestone, это самый успешный из созданных ими проектов — прежде ни одно творение компании не разлеталось столь внушительным тиражом, тем более за столь небольшой промежуток времени: менее трёх месяцев с момента релиза.
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Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и Hot Wheels Unleashed вышла в самом конце сентября и получила очень тёплые отзывы от игроков. В целом сказать про данный проект больше особо нечего: достойный представитель своего жанра, что и доказано вышеизложенной статистикой.