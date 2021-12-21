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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ненасытная Embracer Group стала владелицей ещё пяти компаний
Откуда деньги на такие приобретения, интересно.
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Холдинг Embracer Group частенько фигурирует в новостных заметках, однако все они настолько однотипны, что стали в игровом сообществе своеобразным мемом: компания всё расширяется и расширяется, о чём не стесняется постоянно рассказывать. Казалось бы, конец года — время немного остановиться, но только не для Embracer: сегодня руководство холдинга сообщило о приобретении сразу трёх игровых и одного анимационного коллективов, а также специализирующегося на комиксах издательства.

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Итак, сегодня руководство Embracer объявило сразу о четырёх приобретениях, одно из которых — «два в одном». Итак, компания приобрела компанию Perfect World Entertainment вместе с принадлежащей ей студией Cryptic Studio, стала владелицей Shiver Entertainment и DIGIC, а также издательства Dark Horse.

Perfect World Entertainment — североамериканское подразделение китайской компании Perfect World Co. Ltd., известной в первую (и, справедливости ради, в последнюю) очередь по одноимённой MMORPG. Вместе с ней в состав Embracer теперь входит и коллектив Cryptic Studios, разработавший достаточно неплохой проект Neverwinter.

Shiver Entertainment — небольшой коллектив, получивший какое-никакое, но всё же признание после выпуска Switch-версии Mortal Kombat 11. Что же до DIGIC, то это вообще не разработчики игр, а студия анимации, которая, по замыслу, будет заниматься созданием CGI-видеороликов для Embracer. Наконец, издательство Dark Horse, занимающееся публикацией комиксов и манги, также теперь имеет начальство в лице Embracer.

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Формально сделки завершатся в ближайшие несколько месяцев. Суммы, которые Embracer «выложила» на их осуществление, не разглашаются.

#embracer group #embracer
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