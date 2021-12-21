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Разработчики из студии VOID Interactive выпустили в ранний доступ Ready or Not — сюжетный тактический боевик с видом от первого лица. Авторы заверяют, что данный проект посвящён опасным будням бойца спецназа.

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При создании Ready or Not разработчики консультировались с сотрудниками правоохранительных органов со всего мира, поэтому в деталях проект выполнен с предельной достоверностью. Большое внимание было уделено реализации правил проведения операций и созданию строгой, но справедливой системы оценки успехов игрока.

По части проработки механик стрельбы была тоже проделана большая работа: смоделированы баллистические характеристики, динамика рикошета, сопротивление кевлара и бронепластин, а также разрыв и импульс пуль. Добавим сюда сложную систему перемещения и взаимодействия с оружием, которые обеспечивают, как заверяют разработчики, «небывалый уровень контроля в любой ситуации».

Ready or Not пришёлся по душе любителям жанра, о чём свидетельствую отзывы в Steam. На момент написания данного материала у проекта было 96 % рейтинга на основании почти 5 тысяч отзывов.

Игроки хвалят шутер за все заявленные разработчиками «фишки», которые действительно сделано хорошо даже для ранней версии: реалистичную стрельбу, качественный звук, продуманную систему управления бойцами, работающие механики (включая стелс), а также захватывающий и максимально правдоподобный геймплей.

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В немногочисленных отрицательных отзывах Rady or Not достаётся за общую «сырость», которая, как мы надеемся, будет искореняться будущими обновлениями.