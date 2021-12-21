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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: кинематографический трейлер ролевого экшена Torchlight: Infinite для iOS и Android
Ярко и динамично. Прям стандарт жанра.
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Мобильная ролевая игра Torchlight: Infinite получила новый кинематографический трейлер, изобилующий яркими красками, экшеном, погонями и, к сожалению, довольно заурядными персонажами. Последние будто сошли с иконок топовых игровых приложений в App Store и Google Play. Ну, вы понимаете: большие глаза, широко раскрытые рты и слишком предсказуемый «мультяшный» дизайн.

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Действие Torchlight: Infinite разворачивается спустя 200 лет после событий второй части. Разработчики уже сейчас рапортуют о 180 навыках для уникальных героев. В остальном нас ждёт привычная формула Torchlight и, соответственно, любого подобного ролевого экшена: выпадающие горы «лута», случайные подземелья, бесчисленное количество врагов и так далее.

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Создание мобильной Torchlight: Infinite поручили китайской студии, проект должен появиться на iOS и Android. Все заинтересованные могут пройти этап предварительной регистрации на официальном сайте и оставить заявку на участие в закрытом бета-тестировании. Там же есть информация по героям и их способностям.

#torchlight infinite #xd
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