Разработчики из российской студии GFA Games заняты в данный момент производством необычного экшена Pioner, о котором мы в этом году уже несколько раз рассказывали. Новой информации о проекте не появлялось уже несколько месяцев, поэтому недавняя интервью авторов журналистам портала Wccftech появилось весьма кстати. Весь материал доступен вот по этой ссылкой, а мы сейчас расскажем о самом интересном.
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Как оказалось, сейчас над Pioner трудится всего 20 человек, включая фрилансеров. В стабильности финансовой подпитки общего процесса разработки сомневаться не стоит: недавно в GFA Games инвестировал гигант Tencent. Деньги инвестора помогли руководству студии увеличить масштабы производства и дали возможность проектировать вселенную Pioner с учётом пострелизных DLC. Заявленная площадь мира игры — 50 квадратных километров. Сюда не входят подземные уровни, которые уже проектируются.
В прошлых материалах мы писали, что Pioner — жанровый гибрид, сочетающий в себе наработки классического экшена и MMO-проекта. Так вот, отдельные механики многопользовательской игры уже есть в текущей версии Pioner. Разработчики подробно расписали схемы рейтинга экипировки, эффекты, разделение предметов по степени редкости и прочие вещи.
Геймплей Pioner представлен PvP и PvE-рейдами с боссами. Также для игры проектируется система кланов с разделением на сферы влияния и бонусами за контроль территорий.
Напомним, в июле текущего года рассказывали нам о сюжетной кампании, действие которой разворачивается в так называемом Открытом Мире, а также на закрытых территориях вымышленного города Цемнегорск и его окрестностях.
Основной целью в рамках кампании является восстановление отряда «Вымпел», способного осуществить рейд на центральную станцию Острова. Чтобы собрать отряд, игроку придётся создавать союзы с местными группировками и нанимать оперативников, которые так просто к нам в отряд уж точно не пойдут. Одной из особенностей PIONER являются убежища — специальные безопасные локации, где отдыхают ваши союзники, ремонтируются и создаются вещи, размещаются тайники.
Демонстрация оружия и боевой системы Pioner прошла в июне. Разработчики утверждают, что стрельба с использованием укрытий в Pioner реализована таким образом, что в игре будет одинаково комфортно находиться как поклонникам жанра, так и новичкам.
Изначально GFA Games планировала выпустить Pioner до конца текущего года, но на сегодняшний день известно, что релиз должен состояться в 2022 году.