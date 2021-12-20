Любители видеоигр в курсе, какой катастрофой обернулся релиз сборника Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition. Репутация Rockstar подмочена, компании пришлось извиняться и обещать всё исправить, и вот, теперь дело дошло до своеобразного получения индульгенций от игрового сообщества.
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Так, все нынешние обладатели сборника Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, а также те, кто по каким-то причинам купят его до 5 января, имеют право на получение подарочной игры от Rockstar. Всего в списке представлено пять игр, и получить можно любую из них на выбор:
- Grand Theft Auto V Platinum Edition;
- Grand Theft Auto IV Complete Edition;
- L.A. Noire;
- Max Payne 3;
- Bully Sholarship Edition.
Если данные игры у вас уже есть или же они вас не интересуют, то вы можете заменить свой подарок на внутриигровые бонусы для GTA Online и Red Read Online. В первом случае вы получите 1 250 000 внутриигровых денег, во втором — 55 золотых слитков.