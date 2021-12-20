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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Rockstar предлагает покупателям PC-версии сборника ремастеров GTA The Trilogy в подарок одну из пяти игр, включая GTA V
Замаливает грехи, не иначе.
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Любители видеоигр в курсе, какой катастрофой обернулся релиз сборника Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition. Репутация Rockstar подмочена, компании пришлось извиняться и обещать всё исправить, и вот, теперь дело дошло до своеобразного получения индульгенций от игрового сообщества.

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Так, все нынешние обладатели сборника Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, а также те, кто по каким-то причинам купят его до 5 января, имеют право на получение подарочной игры от Rockstar. Всего в списке представлено пять игр, и получить можно любую из них на выбор:

  • Grand Theft Auto V Platinum Edition;
  • Grand Theft Auto IV Complete Edition;
  • L.A. Noire;
  • Max Payne 3;
  • Bully Sholarship Edition.
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Если данные игры у вас уже есть или же они вас не интересуют, то вы можете заменить свой подарок на внутриигровые бонусы для GTA Online и Red Read Online. В первом случае вы получите 1 250 000 внутриигровых денег, во втором — 55 золотых слитков.

#rockstar games
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Shuvalof Yuri
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Давно уже идея - заменить госаппарат ИИ. Еще робокопов бы не помешало.
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Полк Белок
23:19
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OsirisD2
23:18
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Yolanda Tarska
23:17
Так 42 это телевизоры, да можно иметь монитор и ещё такой 42 для фильмов и некоторых игр, но не все игры идут нормально на телевизоре, часто надписи не видны, ведь их размер рассчитан на то, что челов...
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Shuvalof Yuri
23:17
я только от твоей мамы пришел
22% геймеров отказались от игр в 2021 году, а 34% проходят старые серии – статистика 3DCenter
Yolanda Tarska
23:15
Как с пикселями на телефонах, раньше были iPhone 1-3, там жирные точки, потом Retina в iPhone 4, уже чётче и в современных совсем идеально чёткие шрифты без пикселей. И где тут маркетинг?)
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Civilian
23:15
Права на Готику остались у JoWood'а (издателя). Он кстати силами другой команды делал уже Gothic 4 (Arcania) как попытку перезапуска, но вышло не очень. Пираньи делали (и кстати делают) игры - сначала...
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Yolanda Tarska
23:14
32 2К это совсем небольшое число пикселей на дюйм, конечно пиксели видны сильно.
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Yolanda Tarska
23:13
Не 32 4К намного чётче шрифты, чем 27 2К. А идеал это 27 4К, очень чётко.
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Дмитрий
23:13
ну стрим по батлфронту можешь глянуть даже 60 кадров видеопоток. там мешанина будет) а чтобы не было волн нужен фрисинк. а у скоростных он тоже есть и будет залочен под 120 например. Намного луч...
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