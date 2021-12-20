Если Blizzard и есть за что хвалить, то это за открытость и регулярность в деле публикации новостей касательно Diablo IV. В своё время разработчики пообещали, что будут ежеквартально делиться новыми подробностями и процессом разработки, и вот, держат своё слово.
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В свежем видеоролике от Gamespot, которое является «сшитым» из различных официальных «кусочков», нашему вниманию показали обновлённые умения персонажей, улучшенные анимации, а также усовершенствованные визуальные эффекты, благодаря которым игроки смогут легче контролировать происходящее на поле боя.
Полностью перечислять все детали публикации в рамках данного материала мы не видим смысла, поскольку на официальном сайте Blizzard он доступен во всех подробностях и полностью на русском языке — с понятными фанатам Diablo терминами и отсылками.
Когда состоится релиз Diablo IV, неизвестно. В начале ноября Blizzard отложила его на неопределённый срок.