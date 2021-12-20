Проект выглядит достойно и на Android.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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На прошлой неделе состоялся релиз мобильной версии хоррора Alien: Isolation от SEGA и Feral Interactive. Проект вышел на iOS и Android, его разработчика и команда портирования обещали «бескомпромиссный уровень» картинки и звука, а также полный паритет с версиями для больших платформ.

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Хорошо известный нам владелец YouTube-аккаунта ElAnalistaDeBits решил проверить, удалось ли разработчикам выполнить все свои обещания.

Упомянутый энтузиаст сравнил графику Alien: Isolation на Samsung Galaxy S21, Xbox Series X и Nintendo Switch. Важные тезисы были вынесены в описание ролика, вот они:

режим на смартфоне с упором на графику: 1680x720при 30 кадрах/с;

режим на смартфоне с упором на количество кадров/c: 1200x540 с разблокированной частотой кадров;

режим экономии заряда аккумулятора на смартфоне: 1200x540 при 30 кадрах/с;

версия игры для Xbox Series X работает в режиме обратной совместимости;

версия для смартфонов включает в себя 7 DLC (это было известно и раньше);

качество текстур на мобильной версии игры хуже, чем на Xbox и Switch;

при активации режимов с упором на количество кадров/c и экономии заряда батареи становятся хуже эффекты пост-обработки и фонового затенения;

режим производительности доступен только на современных топовых мобильных устройствах.

Блогер сделал вывод, что порт Alien: Isolation получился очень хорошим, но оценить все старания разработчиков смогут только владельцы флагманских устройств.

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Напомним, оригинальная версия хоррора вышла осенью 2014 года на ПК и консолях. В Steam у Alien: Isolation есть 94 % рейтинга на основании более 33 тысяч отзывов.