Но есть проекты и хуже. Что, в общем-то, неудивительно.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На дворе скоро конец года, а это значит, что пришла пора подводить его итоги. Агрегатор Metacritic решил начать с «плохих новостей» и поделился десяткой худших видеоигр уходящего года по версии профессиональных журналистов и критиков. Проще говоря, по баллам того самого Metascore.

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В основном десятка худших забита проектами, о которых вы никогда ничего не слышали, но есть здесь и заслуженные гости из AA- и AAA-сегментов. В частности, на шестом месте с конца расположился сборник Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, на который было вылито невообразимое количество негативных отзывов, связанных с техническим и визуальным состоянием проекта. Хотя формально в «антитоп» попала версия сборника для гибридной консоли Nintendo Switch, реальность такова, что версии для консолей и компьютеров не сильно лучше и качественнее.

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Абсолютным антирекордсменом признан футбольный симулятор eFootball 2022, после него идутBalan Wonderworld и Werewolf The Apocalypse — Earthblood. В целом десятка худших выглядит следующим образом: