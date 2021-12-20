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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Консольные версии реалистичного шутера Hell Let Loose в следующем году нивелируют контентное отставание от PC-версии
В инди-сегменте и такое бывает.
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Изначально реалистичный шутер Hell Let Loose в декорациях Второй мировой войны вышел на PC в раннем доступе, где спокойно себе развивался на протяжении двух с половиной лет. Летом этого года плашка «Ранний доступ» со страницы Hell Let Loose исчезла, а ещё спустя несколько месяцев состоялся релиз проекта на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Так уж получилось, что в плане контентного наполнения консольные версии ощутимо отстали от PC-версии, и решить эту проблему разработчики из Black Matter собираются в течение следующего года. О чём и сообщили на днях в специальной, как это модно нынче выражаться, «дорожной карте».

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Итак, в следующем году консольные версии Hell Let Loose получат новое оружие, британские вооружённые силы, оружие и карты, советские войска, оружие и технику, ночные варианты карт, новые косметические элементы, обновлённую личную статистику, новые анимации смерти, улучшения в области специальных эффектов, и многое другое. В конечном счёте авторы рассчитывают достичь полного паритета консолей с PC.

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Hell Let Loose была очень тепло принята публикой: на текущий момент её актуальный пользовательский рейтинг в Steam составляет 94 %, что под силу не каждому даже самому дорогому и качественному проекту.

#hell let loose
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Shuvalof Yuri
18:49
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Shuvalof Yuri
18:47
чушок, у тебя в методчике ты теперь физик? данные были в открытом источники, например, по имуществу можно было проверить бабки прямо в базе и многое другое.
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Me4tatelI&gt;
18:45
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