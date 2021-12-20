Свыше 420 машин и более 90 трасс.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Разработчики из Polyphony Digital выдают информацию об автомобильном симуляторе Gran Turismo 7 порционно: с помощью коротких роликов, интервью и заметок в официальном блоге PlayStation. До релиза проекта осталось не так много времени, поэтому внесение ясности насчёт его масштабов было бы полезно.

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А теперь настало время сказать спасибо изготовителям специального буклета для одного из магазинов Японии. Благодаря ему мы теперь точно знаем по Gran Turismo 7 следующую информацию:

Гараж. Вмещает в себя до 1000 автомобилей, в нём можно будет заниматься их детальной настройкой.

Фоторежим «Пейзажи» с 2500 локациями из 40 стран. Позволяет устроить понравившемуся авто фотосессию с применением эффектов HDR.

Торговый центр. Там будет представлено более 60 брендов автомобилей и свыше 300 машин, сошедших с конвейера после 2011 года. Всего же будет более 420 авто.

Магазин тюнинга. Тут всё понятно по названию: настройка, подбор запчастей и так далее.

Центр обучения технике вождения. Игрок здесь сможет познакомиться с основными навыками управления автомобилем.

GT Auto — изменение внешнего вида автомобиля при помощи свыше 130 типов колёс и 600 аэродинамических деталей. Данная система настолько проработанная, что позволяет даже помыть машину, поменять ей масло и нанести новый слой краски.

Испытания. Набор уникальных задач, которые отличаются от обычных гонок. Тут есть и дрифт, и замеры максимальной скорости, «музыкальное ралли» и многое другое.

Свыше 90 трасс. Легендарные Ле-Ман и Нюрбургринг обязательно будут.

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Gran Turismo 7 поступит в продажу 4 марта на PS5 и PS4.