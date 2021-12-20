Разработчики из студии SCS Software опубликовали скриншоты из грядущего дополнения Heart of Russia для симулятора дальнобойщика Euro Truck Simulator 2. К сожалению, дата релиза DLC ещё не объявлена, но разработчики в свежем сообщении в Steam напомнили, что речь идёт о большой порции контента.
реклама
Свежие изображения посвящены лесам и дорогам, которые через них проходят. SCS Software напоминают обывателям, что на лесные территории России приходится более одной пятой мировых лесов. Этот показатель выше, чем в любой другой стране мира.
Особого внимания разработчиков удостоились привычным нам берёзы. Разработчики напоминают, что история страны и её фольклор наполнены мифами и легендами. А по одной из легенд, славяне считают берёзку знаком удачи.
И про сосны разработчики поговорили — они дали понять, что древесина этого дерева отлично используется в строительстве и создании столярных изделий. Именно поэтому перевозка леса станет ключевой темой новых заданий дополнения Heart of Russia.
Euro Truck Simulator 2 представлена в Steam с октября 2012 года, у проекта есть 97 % рейтинга на основании более 379 тысяч отзывов.