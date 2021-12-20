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Новости Software Игнатий Колыско
Новые скриншоты дополнения Heart of Russia для Euro Truck Simulator 2: красивые берёзки и величественные сосны
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Разработчики из студии SCS Software опубликовали скриншоты из грядущего дополнения Heart of Russia для симулятора дальнобойщика Euro Truck Simulator 2. К сожалению, дата релиза DLC ещё не объявлена, но разработчики в свежем сообщении в Steam напомнили, что речь идёт о большой порции контента.

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Свежие изображения посвящены лесам и дорогам, которые через них проходят. SCS Software напоминают обывателям, что на лесные территории России приходится более одной пятой мировых лесов. Этот показатель выше, чем в любой другой стране мира.

Особого внимания разработчиков удостоились привычным нам берёзы. Разработчики напоминают, что история страны и её фольклор наполнены мифами и легендами. А по одной из легенд, славяне считают берёзку знаком удачи.

И про сосны разработчики поговорили — они дали понять, что древесина этого дерева отлично используется в строительстве и создании столярных изделий. Именно поэтому перевозка леса станет ключевой темой новых заданий дополнения Heart of Russia.

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Euro Truck Simulator 2 представлена в Steam с октября 2012 года, у проекта есть 97 % рейтинга на основании более 379 тысяч отзывов.

#scs software #euro truck simulator 2 #heart of russia
2
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