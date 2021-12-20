А благодаря распродаже в него вернулась и Battlefield 2042.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Valve поделилась очередной статистикой продаж игр в своём магазине Steam по итогам минувшей недели. Поскольку публикация представляет собой десятку лучших, то и материал будет традиционно коротким. Итак, безусловным лидером остаётся Halo Infinite, вернее, её одиночная кампания. Из достойных отдельного упоминания проектов следует отметить Battlefield 2042 — благодаря распродаже с 34-процентной скидкой проект смог вернуться в десятку лидеров и расположиться в ней на седьмой позиции. Конечно, сразу после окончания распродажи статус-кво в отношении Battlefield 2042 восстановится.

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Итак, десятка лидеров продаж в Steam по итогам прошлой недели выглядит следующим образом:

Halo Infinite (кампания);

Five Nights at Freddy’s Security Breach;

Ready or Nor;

Valve Index VR Kit;

GTFO;

Icarus;

Battlefield 2042;

Escape Simulator;

Farming Simulator 22;

Forza Horizon 5.

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Важно помнить, что скоро в Steam стартует зимняя распродажа, благодаря которой, хотелось бы верить, чарты недельных продаж будут куда более разнообразными, чем сейчас.