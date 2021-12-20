Valve поделилась очередной статистикой продаж игр в своём магазине Steam по итогам минувшей недели. Поскольку публикация представляет собой десятку лучших, то и материал будет традиционно коротким. Итак, безусловным лидером остаётся Halo Infinite, вернее, её одиночная кампания. Из достойных отдельного упоминания проектов следует отметить Battlefield 2042 — благодаря распродаже с 34-процентной скидкой проект смог вернуться в десятку лидеров и расположиться в ней на седьмой позиции. Конечно, сразу после окончания распродажи статус-кво в отношении Battlefield 2042 восстановится.
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Итак, десятка лидеров продаж в Steam по итогам прошлой недели выглядит следующим образом:
- Halo Infinite (кампания);
- Five Nights at Freddy’s Security Breach;
- Ready or Nor;
- Valve Index VR Kit;
- GTFO;
- Icarus;
- Battlefield 2042;
- Escape Simulator;
- Farming Simulator 22;
- Forza Horizon 5.
Важно помнить, что скоро в Steam стартует зимняя распродажа, благодаря которой, хотелось бы верить, чарты недельных продаж будут куда более разнообразными, чем сейчас.