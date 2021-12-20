Одним из главных маркетинговых приёмов при предпродажной подготовке Battlefield 2042 стали задействованные в игре природные катаклизмы: торнадо и песчаные бури встречали нас как в анонсирующем, так и в релизном видеороликах. Довольно быстро, впрочем, игрокам эти смерчи и всеобъемлющая пыль наскучили, после чего они пришли к выводу, напрашивавшемуся ещё в день анонса: данные эффекты радуют только первые пару часов, после чего начинают надоедать и вносить в игровой процесс совершенно ему ненужный элемент случайности.
реклама
И вот, авторитетный инсайдер Том Хендерсон, ставший за последние месяцы основным источником «полуофициальных» сведений относительно Battlefield 2042, сообщил, что студия DICE планировала реализовать в игре значительно больше видов природных катаклизмов. Предполагалось, что в Battlefield 2042 появятся землетрясения, цунами, извержения вулканов и даже огненные торнадо, и в демонстрационной версии от лета 2020 года они все присутствовали, однако нехватка времени сыграла свою решающую роль — в игре осталось лишь то, что осталось.
A summer 2020 presentation of #Battlefield2042 contained earthquakes, fire tornadoes, tsunamis, and volcano eruptions - But due to lack of time, they needed to just focus on the twister.— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 19, 2021
The game needed another year, man. pic.twitter.com/0G0WPwUW3U
Как справедливо подытоживает Хендерсон, Battlefield 2042 требовался ещё один год. Тогда, вероятно, всё было бы совсем иначе.
А на текущий момент мы имеем самую низкооценённую игру серии, провал в продажах, практически моментальную отправку на распродажу и бесплатные выходные, перемены в руководстве DICE и передачу франшизы Battlefield в ведение Винса Зампеллы.