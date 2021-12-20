Идея принадлежит подведомственному РКН радиочастотному центру.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил использовать искусственный интеллект для мониторинга контента видеоигр. Предполагается, что нейросети должны сократить время на поиск запрещённой информации. Как считают эксперты (тут и экспертом быть не надо, на самом деле), внедрение данной инициативы может повлиять на доступность видеоигр и игровых платформ для пользователей.

реклама

Журналисты «Коммерсанта» ознакомились с исследованием Научно-технического центра (НТЦ) ГРЧЦ, посвящённым мировому опыту регулирования и применения ИИ. В представленном документе аналитики центра, в частности, предлагают использовать ИИ для защиты граждан, и в первую очередь детей, от вредоносной информации путём мониторинга внутриигрового контента.

В ведомстве «Коммерсанту» пояснили, что в качестве примеров такой информации можно привести наличие в игре сценариев и сюжетов, содержащих детскую порнографию, призывы к совершению самоубийств и употреблению наркотиков.

«Игры становятся сложнее, а человек не может охватить всю полноту предлагаемых сюжетных развилок», — говорит руководитель НТЦ ГРЧЦ Александр Федотов. Существуют игры с глубокими продуманными вселенными, в которых есть свои мифология, история, фольклор и книжные произведения, «для изучения подобного контента можно потратить сотни или тысячи часов, что для человека сложно», отмечает он.

В ГРЧЦ также уточнили, что ИИ может использоваться как рекомендательный сервис, но решение по каждому признаку нарушения должно приниматься экспертом на основании всей имеющейся информации.

В Роскомнадзоре считают, что активное внедрение технологий ИИ подтверждает актуальность исследования ГРЧЦ. При этом этика требует, чтобы алгоритмы находились под контролем и надзором человека, чтобы их использование не приводило к нарушению прав и свобод граждан, отметили в ведомстве.

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 7000р Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

В любом случае, сейчас игры перед релизом проходят принятые во всем мире фильтры, возрастные маркировки, проверку со стороны держателей платформ. Зачем в таком случае «изобретать велосипед» — вопрос открытый.