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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиасты добавили в Cyberpunk 2077 вырезанную возможность передвигаться на метро
Энтузиасты всегда сделают то, что наобещали, но не реализовали разработчики.
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Мало для кого секрет, что Cyberpunk 2077 в плане контентной наполненности и элементов игрового процесса вышла «слегка» отличающейся от обещанной игры. В частности, в релизной версии Найт-Сити исчезла возможность перемещаться по городу на метро, хотя данная функция встречала нас пару лет назад в демонстрационном видеоролике проекта.

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Почему метро вырезали из игры, внятного объяснения разработчики не дают, однако «следы» остались: в некоторых локациях можно обнаружить соответствующие монорельсы. Что ж, как говорится, где сплоховали официальные разработчики, на помощь приходят самоотверженные энтузиасты: доморощенные девелоперы выпустили для Cyberpunk 2077 довольно крупную по своим масштабам модификацию, которая включает в себя рабочую систему метро с девятнадцатью станциями по всему Найт-Сити.

Модификация допускает поездки на метро как в режиме от первого, так и от третьего лица. Во втором случае игроки смогут полюбоваться красотами Найт-Сити с возвышенности монорельса.

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Загрузить модификацию можно с самого известного моддерского портала Nexus Mods. Несмотря на свой масштаб, «весит» возвращённое метро всего ничего — 591 Кбайт, если верить счётчику ресурса.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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