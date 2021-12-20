Мало для кого секрет, что Cyberpunk 2077 в плане контентной наполненности и элементов игрового процесса вышла «слегка» отличающейся от обещанной игры. В частности, в релизной версии Найт-Сити исчезла возможность перемещаться по городу на метро, хотя данная функция встречала нас пару лет назад в демонстрационном видеоролике проекта.
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Почему метро вырезали из игры, внятного объяснения разработчики не дают, однако «следы» остались: в некоторых локациях можно обнаружить соответствующие монорельсы. Что ж, как говорится, где сплоховали официальные разработчики, на помощь приходят самоотверженные энтузиасты: доморощенные девелоперы выпустили для Cyberpunk 2077 довольно крупную по своим масштабам модификацию, которая включает в себя рабочую систему метро с девятнадцатью станциями по всему Найт-Сити.
Модификация допускает поездки на метро как в режиме от первого, так и от третьего лица. Во втором случае игроки смогут полюбоваться красотами Найт-Сити с возвышенности монорельса.
Загрузить модификацию можно с самого известного моддерского портала Nexus Mods. Несмотря на свой масштаб, «весит» возвращённое метро всего ничего — 591 Кбайт, если верить счётчику ресурса.