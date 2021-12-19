На минувшей The Game Awards 2021 была анонсирована Star Wars Eclipse — новая сюжетная игра во вселенной «Звёздных войн», разработку которой поручили мастерам «интерактивного кинематографа» из Quantic Dream. Казалось бы, всё замечательно: культовая вселенная получит игровое развитие от признанных мэтров из известной студии. Но недовольные, как известно, всегда найдут, к чему «прицепиться», дабы «обосновать» своё непопулярное мнение.
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Так, группа фанатов «Звёздных войн», в которую даже вошли относительно популярные «инфлюенсеры» (создатели контента, стримеры, «ютуберы» и проч.), выдвинула протест, в котором говорится, что Quantic Dream и, в частности, её руководитель Дэвид Кейдж имеют историю «отвратительного» поведения, особенно в отношении женщин и сообщества квиров. Отдельные представители сообщества «инфлюенсеров» даже пообещали, что не будут освещать тему Star Wars Eclipse до тех пор, пока Кейдж хоть как-то связан с данным проектом.
David Cage has a history of disgusting behavior, especially towards women and the queer community. The Star Wars Eclipse reveal had me *really* excited, but we will not be covering the game while Cage is involved, and we support the fans behind #BlackoutStarWarsEclipse.— Star Wars Explained (@StarWarsExplain) December 17, 2021
Хотелось бы верить, что недовольным не удастся добиться своего, ведь важно понимать, что отношение людей к тем или иным социальным явлениям никак не должно сказываться на их трудовой деятельности.
Что касается Star Wars Eclipse, то сюжетно проект должен стать приквелом к киносаге «Звёздные войны»: его события развернутся в эпоху Расцвета Республики, а с точки зрения геймплея нас ждёт приключенческий экшен с проработанным ролевым элементом. Релиз, однако, ещё очень нескоро: авторитетные инсайдеры полагают, что раньше 2024 года рассчитывать на выход игры не стоит.