Интересно, а они знают, куда обычно надо проследовать недовольным?

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На минувшей The Game Awards 2021 была анонсирована Star Wars Eclipse — новая сюжетная игра во вселенной «Звёздных войн», разработку которой поручили мастерам «интерактивного кинематографа» из Quantic Dream. Казалось бы, всё замечательно: культовая вселенная получит игровое развитие от признанных мэтров из известной студии. Но недовольные, как известно, всегда найдут, к чему «прицепиться», дабы «обосновать» своё непопулярное мнение.

реклама

Так, группа фанатов «Звёздных войн», в которую даже вошли относительно популярные «инфлюенсеры» (создатели контента, стримеры, «ютуберы» и проч.), выдвинула протест, в котором говорится, что Quantic Dream и, в частности, её руководитель Дэвид Кейдж имеют историю «отвратительного» поведения, особенно в отношении женщин и сообщества квиров. Отдельные представители сообщества «инфлюенсеров» даже пообещали, что не будут освещать тему Star Wars Eclipse до тех пор, пока Кейдж хоть как-то связан с данным проектом.

David Cage has a history of disgusting behavior, especially towards women and the queer community. The Star Wars Eclipse reveal had me *really* excited, but we will not be covering the game while Cage is involved, and we support the fans behind #BlackoutStarWarsEclipse. — Star Wars Explained (@StarWarsExplain) December 17, 2021

Хотелось бы верить, что недовольным не удастся добиться своего, ведь важно понимать, что отношение людей к тем или иным социальным явлениям никак не должно сказываться на их трудовой деятельности.

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 7000р Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Что касается Star Wars Eclipse, то сюжетно проект должен стать приквелом к киносаге «Звёздные войны»: его события развернутся в эпоху Расцвета Республики, а с точки зрения геймплея нас ждёт приключенческий экшен с проработанным ролевым элементом. Релиз, однако, ещё очень нескоро: авторитетные инсайдеры полагают, что раньше 2024 года рассчитывать на выход игры не стоит.