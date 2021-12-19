Недавно состоялся релиз PC-версии ремейка Final Fantasy VII. Игра доступна в Epic Games Store по цене в 5 719 рублей, однако, судя по уликам, эксклюзивность для EGS — временная: внимательные пользователи Reddit заметили, что на известном ресурсе SteamDB появилась страница Final Fantasy VII Remake.
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Естественно, данное обстоятельство компанию Square Enix ни к чему не обязывает, однако в зачастую Epic Games выкупает у разработчиков и издателей право на полугодовую или годовую эксклюзивность на PC, после чего проекты добираются до Steam и иных ресурсов.
Напомним, сразу после релиза игроки раскритиковали ремейк Final Fantasy VII за неудовлетворительное техническое состояние и устрашающую бедность в плане графических настроек. Пользователи покопались в файлах EGS-версии проекта и обнаружили, что допущенная к релизу PC-версия Final Fantasy VII является отладочной. Возможно, именно это и является причиной недоработок и отсутствия массы важнейших настроечных параметров.
Как бы то ни было, желающих покупать данный проект за 5 719 рублей (и аналоги в других валютах) слишком мало: вокруг ценообразования Final Fantasy VII Remake уже разгорался большой скандал, но Square Enix на него не отреагировала. Ну, а мы как всегда проголосуем рублём.