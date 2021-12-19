Это, прежде всего, «варгейм».

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Разработчики из студии Eugen Systems анонсировали WARNO — военную стратегию, вдохновлённую проектами классической серии Warzone. Действие игры происходит в альтернативной реальности образца 1989 года. По сюжету, двумя годами ранее в СССР случился государственный переворот, а к власти пришли радикально настроенные коммунисты.

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«Революционеры» в WARNO сразу решились на ожесточённое противостояние с западным миром. Армии НАТО и Варшавского договора разместили свои войска на территории Германии и началась Третья мировая война.

WARNO предложит игрокам принять одну из шести сторон конфликта: Советский Союз, Восточная Германия, США, Западная Германия, Великобритания и Франция. Первые две, как вы понимаете, воюют здесь со всеми остальными. Разработчики реализовать в своей новой стратегии более 600 боевых единиц, среди которых обязательно будут: вертолёт Ми-24, танк M1A1 «Абрамс», штурмовик Су-25 и другие.

Также для WARNO заявлен следующий контент:

четыре масштабные сюжетные кампании;

множество игровых режимов (одиночные, кооперативные, мультиплеерные);

проработанный ИИ у боевых юнитов;

вариативный геймплей с использованием тактических хитростей.

WARNO должна появиться в раннем доступе Steam уже 20 января. Разработчики из Eugen Systems предполагают, что в указанном разделе цифрового магазина Valve проект пробудет от 6 до 8 месяцев. Соответственно, полноценный релиз случится во второй половине 2022 года.

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За всеми подробностями стоит обратиться к официальной страничке WARNO в Steam. И не забудьте посмотреть дебютный трейлер!