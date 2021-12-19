Разработчики из студии Eugen Systems анонсировали WARNO — военную стратегию, вдохновлённую проектами классической серии Warzone. Действие игры происходит в альтернативной реальности образца 1989 года. По сюжету, двумя годами ранее в СССР случился государственный переворот, а к власти пришли радикально настроенные коммунисты.
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«Революционеры» в WARNO сразу решились на ожесточённое противостояние с западным миром. Армии НАТО и Варшавского договора разместили свои войска на территории Германии и началась Третья мировая война.
WARNO предложит игрокам принять одну из шести сторон конфликта: Советский Союз, Восточная Германия, США, Западная Германия, Великобритания и Франция. Первые две, как вы понимаете, воюют здесь со всеми остальными. Разработчики реализовать в своей новой стратегии более 600 боевых единиц, среди которых обязательно будут: вертолёт Ми-24, танк M1A1 «Абрамс», штурмовик Су-25 и другие.
Также для WARNO заявлен следующий контент:
- четыре масштабные сюжетные кампании;
- множество игровых режимов (одиночные, кооперативные, мультиплеерные);
- проработанный ИИ у боевых юнитов;
- вариативный геймплей с использованием тактических хитростей.
WARNO должна появиться в раннем доступе Steam уже 20 января. Разработчики из Eugen Systems предполагают, что в указанном разделе цифрового магазина Valve проект пробудет от 6 до 8 месяцев. Соответственно, полноценный релиз случится во второй половине 2022 года.
За всеми подробностями стоит обратиться к официальной страничке WARNO в Steam. И не забудьте посмотреть дебютный трейлер!