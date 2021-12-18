Несколько дней назад состоялся релиз симулятора выживания Icarus, старт у проекта был максимально скомканным. Разработчики пообещали оперативно выпускать нужные апдейты и приводить техническое состояние Icarus в порядок. Пока сотрудники RocketWerkz своё слово держат: идёт вторая неделя с момента релиза, а игра получает второе обновление.
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Напомним, в прошлый раз девелоперы добавили три новые миссии, их количество в свежей прибавке осталось таким же. Итак, в Icarus появилось три новых задания:
- Spirit Level: Survey — отправляет игроков устанавливать геостанции в каньонах;
- Uplit: Bio Research — отправит собирать неизвестные образцы в пустыне;
- Rampup: Stockpile — поручит собирать ресурсы в определённых зонах.
Также вместе с текущим апдейтом девелоперы добавили в Icarus новые уровни сложности с подробными описаниями. По замыслу авторов, игроки смогут изучить текстовые пометки и понять, стоит ли подвергать персонажей дополнительному риску.
RocketWerkz пообещали заниматься оптимизацией клиента игры и улучшать её графическое исполнение. Так, в текущем патче появилась возможность отрегулировать баланс между детализацией и производительностью, а также выбрать метод фильтрации теней.
Напомним, симулятор выживания Icarus появился в продаже 3 декабря. На данный момент у проекта от главного идеолога многострадальной DayZ имеется 62 % рейтинга на основании более 12 тысяч отзывов.