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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Activision Blizzard: 24 % наших сотрудников — женщины, 36 % — «недостаточно представленные» этнические группы
36 % — это, по мнению руководства холдинга, «недостаточно представленные».
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В настоящее время в Activision Blizzard продолжаются действия, порождённые скандалом по делу о домогательствах и притеснениях по половому признаку в холдинге. В связи с этим нет абсолютно ничего удивительного в том, что в свежем отчёте компании от её главного операционного директора Даниэля Алегре упоминаются планы по дальнейшему увеличению доли женщин и этнических меньшинств среди сотрудников.

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В настоящее время рабочий коллектив Activision Blizzard на 24 % состоит из людей, «идентифицирующих себя как женщин», а 36 % сотрудников американских подразделений холдинга состоят из «недостаточно представленных этнических групп».

По мнению Алегре, компания «может лучше» и подтвердил приверженность Activision Blizzard плану по увеличению доли женщин и небинарных сотрудников в холдинге на 50 % в течение ближайших пяти лет. Чтобы осуществить это, в Activision Blizzard будут «усовершенствованы» системы подбора кадров, а ответственными за результат следует считать руководителей холдинга, включая, собственно, и самого Алегре.

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Про игры в рамках данного отчёта ничего сказано не было. В самом деле, зачем? У компании, занимающейся производством видеоигр, как видим, есть дела важнее.

#activision blizzard
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