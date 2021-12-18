В настоящее время в Activision Blizzard продолжаются действия, порождённые скандалом по делу о домогательствах и притеснениях по половому признаку в холдинге. В связи с этим нет абсолютно ничего удивительного в том, что в свежем отчёте компании от её главного операционного директора Даниэля Алегре упоминаются планы по дальнейшему увеличению доли женщин и этнических меньшинств среди сотрудников.
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В настоящее время рабочий коллектив Activision Blizzard на 24 % состоит из людей, «идентифицирующих себя как женщин», а 36 % сотрудников американских подразделений холдинга состоят из «недостаточно представленных этнических групп».
По мнению Алегре, компания «может лучше» и подтвердил приверженность Activision Blizzard плану по увеличению доли женщин и небинарных сотрудников в холдинге на 50 % в течение ближайших пяти лет. Чтобы осуществить это, в Activision Blizzard будут «усовершенствованы» системы подбора кадров, а ответственными за результат следует считать руководителей холдинга, включая, собственно, и самого Алегре.
Про игры в рамках данного отчёта ничего сказано не было. В самом деле, зачем? У компании, занимающейся производством видеоигр, как видим, есть дела важнее.