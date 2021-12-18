Редактор игрового направления портала VentureBeat Джефф Грабб, который иногда публикует действительно впоследствии оказывающимися правдой инсайдерские сведения (в частности, это именно он «предсказал» анонс сборника ремастеров Mass Effect Legendary Edition), заметил одну интересную особенность в разделе вакансий студии BioWare.
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Как заявлено в списке открытых вакансий, студии для работы над новой Mass Effect требуются программисты с опытом работы с движками Unreal Engine 4 и Unreal Engine 5. И здесь «на сцену» и выходит Грабб: по его сведениям, полученным от надёжных источников, явно близких к BioWare, новая Mass Effect действительно создаётся на Unreal Engine, и именно на его самой современной пятой версии.
Формально студия данную информацию пока не подтвердила, однако ничего удивительного в решении использовать именно движок от Epic Games нет: трилогия Mass Effect работала именно на Unreal Engine, и лишь в Mass Effect Andromeda произошёл «переезд» на Frostbite. Впоследствии разработчики рассказывали, сколько проблем и трудностей им пришлось преодолеть, работая с Frostbite.
Информации о новой Mass Effect пока практически нет: неизвестны ни какие бы то ни было подробности, ни подзаголовок или порядковый номер, ни даже приблизительные сроки выхода.