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Новая Mass Effect сюжетно может быть связана и с Andromeda, и с оригинальной трилогией игр

Фанаты всё проанализировали.
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Десять дней назад компания BioWare анонсировала не только переиздание оригинальной трилогии Mass Effect, но и новую часть серии. Конечно, продолжение мы увидим ещё очень нескоро, подробностей тоже пока не стоит ждать. Фанаты Mass Effect расстраиваться по этому поводу не стали, вместо этого они принялись изучать доступные сейчас визуальные материалы по новой игре.

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В момент анонса компания BioWare опубликовала только одну картинку — концепт-арт, напрямую связанный с продолжением. А вот в новом артбуке, посвящённом 25-летию студии, были обнаружены ещё три картинки. Причём, на одной из них фанаты признали космический корабль, который был показан нам в тот самый «День N7», что случился 10 дней назад. Дальнейший анализ доступных изображений позволяет сделать ещё несколько выводов.

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Так, разглядели в силуэтах представителей ангаров, разумной расы из скопления Андромеда. После этого напрашивается очевидный вывод о том, что новая Mass Effect будет связана с не совсем удачной Andromeda. На другой картинке удалось заприметить сооружения, похожие на то, что создавалось древней расой Ремнантов из, опять же, Andromeda.

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Но наибольший интерес у фанатов вызвало третья картинка. Кажется, на ней изображён процесс создания нового ретранслятора с индексом MR-7. С помощью подобных космических устройств были организованы перемещения между звёздными системы в играх оригинальной трилогии Mass Effect. Отсюда следует уже второй вывод: грядущий проект может быть связан и с первыми тремя, которые создавались старой командой BioWare.

Напомним, ещё в момент анонса следующей Mass Effect было заявлено, что над проектом трудится «команда ветеранов» BioWare. В вышеупомянутом артбуке, посвящённом 25-летию студии, указывается, что руководителем разработки является Майкл Гэмбл. Этот человек ранее считался проект-менеджером Mass Effect 2 и продюсером дополнений для Mass Effect 3, Anthem и Mass Effect: Andromeda. Хорошо это или не очень — решать вам.

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