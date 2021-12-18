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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Новостями о Hogwarts Legacy начнут делиться только в следующем году
Что, в общем-то, и так уже было предельно очевидно.
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Разработчики Hogwarts Legacy — эдакие «стесняшки»: робко сообщают о переносах выхода игры, молчат и не проявляют инициативу в деле публикации новостей о том, как продвигается работа над проектом. В современном мире разработчики не могут позволить себе быть интровертами, и они это, по всей видимости, в глубине души осознают: несколько часов назад отвечающая за производство Hogwarts Legacy студия Avalanche сообщила, что начало новостных публикаций касательно их проекта запланировано на следующий год.

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Более конкретными сроками с нами делиться не стали, так что радоваться особо нечему: новости могут начать поступать как в январе, так и, собственно, в декабре.

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Напоминаем, что Hogwarts Legacy — это ролевой экшен, действия которого разворачиваются в Школе Чародейства и Волшебства Хогвартс где-то в XIX веке. То есть как минимум за век до событий, описанных в семи томах романов про Гарри Поттера.

#hogwarts legacy
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