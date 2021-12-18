Что, в общем-то, и так уже было предельно очевидно.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Разработчики Hogwarts Legacy — эдакие «стесняшки»: робко сообщают о переносах выхода игры, молчат и не проявляют инициативу в деле публикации новостей о том, как продвигается работа над проектом. В современном мире разработчики не могут позволить себе быть интровертами, и они это, по всей видимости, в глубине души осознают: несколько часов назад отвечающая за производство Hogwarts Legacy студия Avalanche сообщила, что начало новостных публикаций касательно их проекта запланировано на следующий год.

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Более конкретными сроками с нами делиться не стали, так что радоваться особо нечему: новости могут начать поступать как в январе, так и, собственно, в декабре.

Happy Holidays from the Avalanche team! We’re excited to share more news and updates on Hogwarts Legacy next year. pic.twitter.com/f1rBcJf91O — WB Games Avalanche (@AvalancheWb) December 16, 2021

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Напоминаем, что Hogwarts Legacy — это ролевой экшен, действия которого разворачиваются в Школе Чародейства и Волшебства Хогвартс где-то в XIX веке. То есть как минимум за век до событий, описанных в семи томах романов про Гарри Поттера.