Разработчики Hogwarts Legacy — эдакие «стесняшки»: робко сообщают о переносах выхода игры, молчат и не проявляют инициативу в деле публикации новостей о том, как продвигается работа над проектом. В современном мире разработчики не могут позволить себе быть интровертами, и они это, по всей видимости, в глубине души осознают: несколько часов назад отвечающая за производство Hogwarts Legacy студия Avalanche сообщила, что начало новостных публикаций касательно их проекта запланировано на следующий год.
реклама
Более конкретными сроками с нами делиться не стали, так что радоваться особо нечему: новости могут начать поступать как в январе, так и, собственно, в декабре.
Happy Holidays from the Avalanche team! We’re excited to share more news and updates on Hogwarts Legacy next year. pic.twitter.com/f1rBcJf91O— WB Games Avalanche (@AvalancheWb) December 16, 2021
Напоминаем, что Hogwarts Legacy — это ролевой экшен, действия которого разворачиваются в Школе Чародейства и Волшебства Хогвартс где-то в XIX веке. То есть как минимум за век до событий, описанных в семи томах романов про Гарри Поттера.