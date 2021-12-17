Call of Duty Vanguard — абсолютный и бесспорный провал. Если вы не верите нам, то в этом можно убедиться лично, проследовав в сервис Battle.net и открыв страницу со стартовавшей там зимней распродажей. В числе основных предложений вас как раз встретит новенькая игра серии Call of Duty, которую разработчики совместно с издательством Activision уже предлагают приобрести за полцены — за 1 749 рублей вместо номинальных 3 499 рублей.
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Для данного проекта это всё равно непозволительно дорого, поэтому с затравкой можно закончить и перечислить несколько действительно интересных предложений. Важно помнить, что Battle.net — совсем маленький сервис цифровой дистрибуции, где продаются только игры Blizzard и наиболее современные части серии Call of Duty, поэтому выбор невелик по определению.
Итак, вот некоторые предложения в рамках распродажи:
- Call of Duty Black Ops Cold War за 1 399 рублей (скидка 50 %);
- Overwatch за 599 рублей (скидка 40 %);
- StarCraft II: коллекция кампаний за 1 099 рублей (скидка 50 %);
- Crash Bandicoot 4 за 1 499 рублей (скидка 25 %).
Распродажа будет долгой и продлится до 3 января.