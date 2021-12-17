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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Tencent приобрела студию-разработчика Left 4 Dead и Back 4 Blood
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Китайский игровой гигант Tencent продолжает становиться всё больше и больше. Свои корни компания пустила уже везде, где только могла, и вот, сегодня объявила о новом приобретении: отныне Tencent полностью владеет студией Turtle Rock, известной по Left 4 Dead, Evolve и недавней Back 4 Blood.

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Сумма сделки не разглашается, зато известно, что несмотря на принадлежность Tencent коллектив сохранит полную творческую свободу и автономию в управлении — студией продолжат руководить её основатели.

Что данное событие значит для самой студии, для её будущих игр, а также для игровой промышленности, пока загадывать рано. Хотя представители Tencent заявляют, что являются фанатами творчества Turtle Rock Studios, но реальность такова, что все игры студии, выпущенные после её отсоединения от Valve, являются провалами. Включая, естественно, и Back 4 Blood, получившую очень прохладные отзывы от пользователей.

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Возможно, Tencent сумеет поставить Turtle Rock на правильный путь.

#turtle rock studios #tencent
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