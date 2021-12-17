Говорят, что если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывает труп твоего врага. С видеоиграми ситуация иногда похожая: если долго ждать выхода какого-то проекта на определённой платформе, то когда-нибудь это случится. Так, сегодня до персональных компьютеров добрался ролевой боевик Baldur’s Gate Dark Alliance, который в своё время многие называли клоном Diablo.
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Игра создавалась по правилам третьей редакции Dungeons & Dragons, а её действие разворачивается в мире Forgotten Realms. Несмотря на то, что проект относится к Baldur’s Gate, сюжетно и геймплейно между ними нет практически ничего общего. Тем не менее, плохой игрой Dark Alliance это не делает, даже наоборот — в своё время проект получил признание критиков и широкой общественности.
Оригинальный релиз Baldur’s Gate Dark Alliance состоялся в декабре 2001 года на PlayStation 2. Спустя год игра была портирована на Xbox и GameCube, а ещё спустя два года — на Game Boy Advance. Ну и вот, сегодня на PC.