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Разработчики Medieval Dynasty сообщили о выходе первого крупного дополнения к игре, которое добавляет режим от третьего лица. По такому случаю девелоперы представили новый трейлер, который и позволяет оценить внешний вид проекта с новым режимом. Нам показали геймплей в разных ситуациях: строительство дома, охота, фермерство.

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В свежем обновлении к Medieval Dynasty также появилась возможность изменять основные настройки прямо во время игровой сессии.

В Medieval Dynasty вам предстоит примерить на себя роль юноши, который сбежал от войны и хочет «взять жизнь в свои руки». Изначально герой одинок, неопытен и беден, ему нужно многому научиться, возглавить коллонию и основать процветающую династию, которая будет процветать многие века.

«Охотьтесь и защищайтесь от хищников, собирайте ресурсы и изготавливайте снаряжение, стройте дом и возводите целую деревню. И, конечно, заведите собственную семью в этой уникальной игре, собравшей в себе черты множества жанров. Суровые зимы и неожиданные происшествия бросают вызов вашим навыкам и умению подстраиваться: преодолейте все трудности и защитите семью», — гласит официальное описание к Medieval Dynasty.

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Medieval Dynasty вышла из раннего доступа Steam в конце сентября. В Steam у проекта есть 90 % положительных отзывов на основании более 19 тысяч написанных.