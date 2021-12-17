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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Предзаказ Babylon’s Fall за одну ночь подорожал вдвое — с 2 499 до 4 999 рублей
Как сказал бы герой одного замечательного мультика: «Ну, вы уж совсе-е-ем...».
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Похоже, Square Enix свято поверила в иллюзию альтернативной реальности, где все до последнего счастливы, богаты и обладают настолько большим количеством свободного времени, что кроме как на видеоигры «спускать» его не на что. Иными аргументами обосновать резкое — за одну ночь — повышение стоимости предзаказа экшена Babylon’s Fall с 2 499 рублей до 4 999 рублей невозможно.

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Всё верно: если один день назад предзаказ Babylon’s Fall можно было оформить за 2 499 рублей, что считается «адекватной» региональной ценой для России с учётом базового американского ценника в $59,99, то сегодня уже зо 4 999 рублей, что при переводе в доллары по сегодняшнему курсу составляет $67,7. Иными словами, ситуация с ценообразованием на Babylon’s Fall в российском регионе столь неадекватная, что дешевле было бы покупать её напрямую за доллары.

Чем вызвано резкое повышение цены, неизвестно, однако беда коснулась не только Россию. В европейском регионе стоимость проекта скакнула с 60 до 70 евро, на Украине — с 1 399 гривен до 1 999 гривен, в ЮАР — с 899 рэндов до 1 249 рэндов. Также цена взлетела в Великобритании, Швейцарии, Новой Зеландии, Израиле, Норвегии, Польше и Австралии.

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Релиз Babylon’s Fall запланирован на 3 марта. Конечно, хотелось бы верить, что мы имеем дело с простой ошибкой, однако ценообразование той же Final Fantasy VII Remake Integrade не позволяет надеяться на лучшее.

#square enix #babylons fall
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