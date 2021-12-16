Но в целом ничего интересного, как и в 90% подобных «ивентов» в современных играх.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Приближаются рождественские и новогодние праздники, а это значит, что разработчики современных сессионных игр вовсю отмечают наступление самого светлого (образно, а не буквально) времени года. В частности, в геройском шутере Overwatch сегодня стартовало ежегодное событие «Зимняя сказка».

реклама

По традиции, в рамках «Зимней сказки» фанаты Overwatch смогут получить новые выполненные в тематике новогодних праздников или зимних видов спорта облики на своих любимых персонажей, разблокировать особые реплики, эмоции, лучшие моменты матча и тому подобное.

Многие из имеющихся полей боя в Overwatch также преобразились и были украшены в соответствие с наступающими праздниками. Когда вы ещё порезвитесь на заснеженной «Ханамуре» и праздничном «Кингс-Роу»? Также в игру вернулись временные аркадные игровые режимы охоты на Йети и стрельбы снежками.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Событие продлится три недели — до шестого января включительно.