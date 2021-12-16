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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Overwatch стартовала «Зимняя сказка 2021» — с новогодними обликами и режимом игры в снежки
Но в целом ничего интересного, как и в 90% подобных «ивентов» в современных играх.
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Приближаются рождественские и новогодние праздники, а это значит, что разработчики современных сессионных игр вовсю отмечают наступление самого светлого (образно, а не буквально) времени года. В частности, в геройском шутере Overwatch сегодня стартовало ежегодное событие «Зимняя сказка».

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По традиции, в рамках «Зимней сказки» фанаты Overwatch смогут получить новые выполненные в тематике новогодних праздников или зимних видов спорта облики на своих любимых персонажей, разблокировать особые реплики, эмоции, лучшие моменты матча и тому подобное.

Многие из имеющихся полей боя в Overwatch также преобразились и были украшены в соответствие с наступающими праздниками. Когда вы ещё порезвитесь на заснеженной «Ханамуре» и праздничном «Кингс-Роу»? Также в игру вернулись временные аркадные игровые режимы охоты на Йети и стрельбы снежками.

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Событие продлится три недели — до шестого января включительно.

#blizzard #overwatch
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