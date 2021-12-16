И то — в раннем доступе.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Анонсированная летом 2019 года стратегия Songs of Conquest, которая и визуально, и геймплейно напоминает третьих «Героев», также стала жертвой вызванных пандемией перемен в рабочих режимах, поэтому изначально запланированный на 2020-й год релиз был отложен на 2021-й, а затем на первый квартал 2022-го. И вот, сегодня разработчики сообщили об очередном переносе — до второго квартала 2022-го.

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Причина стандартная: нужно больше времени. Впрочем, есть и положительная новость: во втором квартале следующего года Songs of Conquest выйдет в формате раннего доступа, так что игроки смогут повлиять на развитие проекта, оставляя разработчикам свои отзывы. Желательно, аргументированные.

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Сколь долго игру намереваются продержать в раннем доступе, пока неизвестно.