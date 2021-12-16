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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Steam-версии Battlefield 2042 начались бесплатные выходные, а сама игра отправилась на распродажу
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Одним из лучших показателей тотального провала той или иной игры является оперативная её отправка на распродажу. Так было со многими неудачными проектами, так стало и с Battlefield 2042. С сегодняшнего дня и вплоть до конца выходных все желающие могут поиграть в неё в Steam бесплатно, а до 22 декабря приобрести с 34-процентной скидкой.

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Напомним, что Battlefield 2042 получила разгромные отзывы: игроки жаловались на преследующие франшизу от новинки к новинке технические проблемы, спорные решения в плане геймдизайна, а также неубедительный игровой процесс. Как итог, лишь 34 % отзывов в Steam являются положительными.

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На фоне проблем и разгромных отзывов касательно Battlefield 2042 в DICE произошла смена руководства, а решать дальнейшую судьбу франшизы Battlefield будет Винс Зампелла, которого можно назвать одним из спасителей игровой индустрии AAA-уровня.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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В Steam-версии Battlefield 2042 начались бесплатные выходные, а сама игра отправилась на распродажу
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Astaroth_AiR
21:51
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Вот и выходит ,что NVIDIA сама заинтересована в дефиците карт и спекуляции. Но сколько верёвочке не вится ..
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