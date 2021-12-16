Проекту и месяца от роду нет.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Одним из лучших показателей тотального провала той или иной игры является оперативная её отправка на распродажу. Так было со многими неудачными проектами, так стало и с Battlefield 2042. С сегодняшнего дня и вплоть до конца выходных все желающие могут поиграть в неё в Steam бесплатно, а до 22 декабря приобрести с 34-процентной скидкой.

реклама

Напомним, что Battlefield 2042 получила разгромные отзывы: игроки жаловались на преследующие франшизу от новинки к новинке технические проблемы, спорные решения в плане геймдизайна, а также неубедительный игровой процесс. Как итог, лишь 34 % отзывов в Steam являются положительными.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

На фоне проблем и разгромных отзывов касательно Battlefield 2042 в DICE произошла смена руководства, а решать дальнейшую судьбу франшизы Battlefield будет Винс Зампелла, которого можно назвать одним из спасителей игровой индустрии AAA-уровня.