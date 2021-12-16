Одним из лучших показателей тотального провала той или иной игры является оперативная её отправка на распродажу. Так было со многими неудачными проектами, так стало и с Battlefield 2042. С сегодняшнего дня и вплоть до конца выходных все желающие могут поиграть в неё в Steam бесплатно, а до 22 декабря приобрести с 34-процентной скидкой.
реклама
Напомним, что Battlefield 2042 получила разгромные отзывы: игроки жаловались на преследующие франшизу от новинки к новинке технические проблемы, спорные решения в плане геймдизайна, а также неубедительный игровой процесс. Как итог, лишь 34 % отзывов в Steam являются положительными.
На фоне проблем и разгромных отзывов касательно Battlefield 2042 в DICE произошла смена руководства, а решать дальнейшую судьбу франшизы Battlefield будет Винс Зампелла, которого можно назвать одним из спасителей игровой индустрии AAA-уровня.